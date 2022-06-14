Kılıçdaroğlu: Gazeteciler niye, hangi gerekçeyle içerideler?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın, 2018 yılında yakın korumalarının silahlı saldırısıyla yaşamını yitiren Şenyaşar ailesinin adalet arayışına dikkat çekti.Kılıçdaroğlu, “Şenyaşar ailesinin hakkını hukukunu savunmak suç olmaya başladı” ifadelerini kullandı.
Diyarbakır'da, geçen hafta gözaltına gazetecileri gündeme getiren Kılıçdaroğlu, “Gazetecilerden ne istiyorsunuz? Bir siyasetçinin vazgeçmeyeceği tek bir şey varsa o da medyanın özgürlüğüdür. Niye, hangi gerekçeyle içerideler” dedi.
Erdoğan'ın 'sürtük' ifadesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bir küfürbazdır. Milletimizin dilinden konuşuyorum diyor, milletimize de iftira atıyor" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: