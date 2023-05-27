Kılıçdaroğlu: Futbol maçları TRT'den şifresiz yayınlanacak

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna bir gün kala yeni bir vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu, “Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak."