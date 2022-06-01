Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın sorularına yanıt verdi, saat 23.00'ü işaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan, milletimize seslenmişsin. "Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar" havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın bugün kendisine yönelttiği sorulara yazılı yanıtını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Danışmanlarını ve doktorlarını çağır, saat 23.00’te ben de sorularımı soracağım. aHaber’i de mutlaka ara, hazır ola geçsinler. Derin derin nefes al, bakalım yanıt verecek yüreğin var mı…" diye belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın sorularına yanıtları şöyle: