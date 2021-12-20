Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın akli melekeleri yerinde mi onda da ciddi endişelerim var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ortak açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Bu ülkede yaşayan, üretim yapan, çalışan, çiftçisi, emekçisi herkesin konuşmaya hakkı var. Siz konuşmayın ben konuşacağım diyor, demokrasinin d'sinden dahi haberi yok.
Devlet akılla yönetilir. Sana bilim vurgusu, ahlak vurgusu yapıyor ona da karşı çıkıyorsun. Devleti yönetemiyorlar. Yönetemediklerini sokaktaki sadece vatandaş da görüyor.
Hangi faiz indi? Çiftçinin, esnafın, tüccarın, bankalara borçlanan vatandaşı indi mi hayır. Kimin faizi indi? Vatandaşa yansıyan bir şey yok. Merkez Bankası, düşük faizle kredi açıyor, bankalar kredi alıyor, Hazine borçlanmak istiyor, yüzde 14’ten aldığı krediyi yüzde 22’den satıyor. Bankalar kazanıyor. Bir avuç insana hizmet ediliyor, hayal aleminde yaşıyor bunlar.
Türkiye’deki dünyanın parasını ödeyen kim, bu zat değil. Soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim. Erdoğan’ı muhatap almak bile yanlış aslında, akli melekeleri yerinde mi orada ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar büyük ihanet içinde olamaz. Bir organize kötülükle karşı karşıyayız. 84 milyon perişan vaziyette. 84 milyonu görmüyor. 84 milyona kötülük yapılıyor, kime iyilik yapıldı? Yönetilmeyen bir ülkenin, bir saat sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Koskoca bir Türkiye’yi bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak söze teslim ediyoruz, yok böyle bir şey. Ortaçağ’da bile yok."
"İktidara yakın olan holdingler CHP ve İyi Parti’den randevu istedi mi?" sorusuna "Benim bilgim yok, böyle bir talep oldu mu bilmiyorum, bize yansıyan bir talep yok." yanıtını verdi.
Gültekin Uysal şunları kaydetti: