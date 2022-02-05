Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın 3’üncü dönem adaylığına itirazımız yok

TV100 kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar fırtınası yaşanırken İngiliz büyükelçi ile yemek yemesi tartışmalarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in üzerine baskı kurmaya çalıştılar. Ekrem Bey'in Büyükelçi ile yediği yemekten elbette haberim var, kaldı ki gidip dozerin başında mı duracaktı? Hayır, yönetecekti orayı. Zaten çok iyi bir yönetim sergiliyor" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan İstanbul'u kaybettiğini bir türlü içine sindiremedi. Çünkü İstanbul'un rantından yararlanıyordu" diyen Kılıçdaroğlu, "AKP'nin büyük ölçüde İBB'den beslendiğini çok iyi biliyorduk. İstanbul'u Ekrem Bey'in kazanması onlar için hazmedilmesi zor bir durum oldu" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'İmamoğlu affını istesin etsin' çıkışına dair de değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "Neden affını istiyor beyefendi? Ekrem Bey'i siz mi göreve getirdiniz? Buyursunlar anket yapsınlar, İstanbul halkı Ekrem Bey'i seviyor..." dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı uzlaşmayı sağlar, demokrasinin erdemlerini anlatan erdemli konuşmalar yapar, devletin adaletli yönetilmesini sağlar. Cumhurbaşkanının kişisel egolardan arınması lazım, gücün esiri olmaması lazım. Cumhurbaşkanının 84 milyonu kucaklaması, insanların inançlarına saygı duyması, günün 24 saati konuşmaması lazım. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Siyasi partiler arasında çıkan tartışmaları çözer, TBMM'nin açılışını yapar ve o açılışta herkesi kucaklayan konuşmalar yapar. Ülkenin adaletle yönetilmesini sağlar, cumhurbaşkanı dediğiniz budur. Bu ben miyim bir başkası mı bilmem, ancak cumhurbaşkanı dediğiniz böyle olmalıdır. Cumhurbaşkanının toplumu kucaklayan ve egosu olmayan biri olması lazım. Cumhurbaşkanının gücü yönetebilmesi lazım."

'İtirazımız yok'

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’ın adaylığına karşı üçüncü dönem itirazı yapacak mısınız?" sorusuna ise "Yok hayır. Net; aday olmak istiyorsa buyursun gelsin, millet herkesin boyunun ölçüsünü verecektir. Özel bir tartışma yapmayacağız. Bu tartışmalar artık geride kalmalı. Biz yapmayacağız. Başkaları tartışırsa ona bir şey diyemeyiz, en azından biz yapmayacağız. Bu sandık gelmeli, demokratik ölçüler içinde hepimiz gidip sandıkta oy kullanmalıyız ve bir karabasandan bu ülkenin kurtulması lazım. Bu sonbaharda seçim olabilir; soğukkanlılıkla sandığı bekleyeceğiz" yanıtını verdi.