Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Beşli çetenin hamisi, tahsildarı, pazarlamacısı” ifadeleri nedeniyle açılan davada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 50 bin lira tazminat ödeyecek.

Konuya dar sosyal medya üzerinden açıklama yapan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 22 ve 31 Mart 2022 tarihlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan 'beşli çetenin hamisi, tahsildarı, pazarlamacısı' vb açıklamaları nedeniyle 50 bin TL manevi tazminata mahkum etti."