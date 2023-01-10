Murat Yetkin: Erdoğan’ın başında birkaç ciddi sıkıntı

Murat Yetkin Yetkinreport‘ta 'Erdoğan’ın başında birkaç ciddi sıkıntı' başlıklı yazısında son gelişmeleri değerlendirdi.

Sinan Ateş suikastı, üçüncü adaylık, seçimin erkene alınması, anayasa değişikliği ve AKP’nin Kürt seçmende yaşadığı oy kaybına değinen Yetkin, yazısında şu değerlendirmede bulundu:

“Hafta sonunda Pervin Buldan HDP’nin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarabileceğini açıkladı. Haftanın ilk günüyse HDP, AK Parti’nin Anayasa teklifi için ikinci tur görüşme talebini reddetti. AK Parti Grup Başkan vekili Özlem Zengin’in bu tepkiyi ‘konuyu siyasallaştırma’ olarak kınaması da bir başka sıkıntı göstergesiydi. Zengin ve AK Parti’yi bir sıkıntı da CHP ve İYİ Parti Anayasa değişikliği teklifine oy vermek için Anayasanın laiklik ilkesini zedelemeyecek bir ifadede uzlaşırlarsa bekliyor.

Bir yandan iktidar ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli sürekli olarak HDP’nin kapatılmasını isteyecek, diğer yandan her işinize geldiğinde HDP’nin kapısının açık bulacağınızı var sayacaksınız… Bu ciddi bir sıkıntı elbette. Diyarbakır merkezli kamuoyu araştırma şirketi Rawest’in yöneticisi Roj Girasun, AK Partinin Diyarbakır, Van, Şanlıurfa ve Mardin’deki oy kaybının yüzde 30’u bulduğunu tahmin ediyor.

Bu manzaraya bir de kimseyi memnun etmeyen asgari ücret, memur ve emekli maaş artışlarını mart ayında -seçime yönelik yenileme vaadi, ekonomide vaat edilen patlamanın gerçekleşmemesini gibi sıkıntı kalemlerini de ekleyin.

Sonra iktidar sözcülerinin beyanlarını bir dakikalığına olsun ekranlarınızın sesini kapatarak izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız.”