Kılıçdaroğlu: Erdoğan üçüncü kez aday olamaz, erken seçimde karşıma çıksın

Anayasanın bir kişinin ancak iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceği maddesi dolayısıyla son günlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olamayacağı tartışılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın'

HalkTV’den Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, “Elbette Anayasanın hükmü açık. Eğer seçim normal zamanında yapılırsa Erdoğan üçüncü kez aday olamaz. Benim kastım Meclis’in erken seçim kararı alması halinde Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına bir engel olmadığıdır. Yoksa zamanında seçim yapılırsa aday olmasına Anayasa engeldir. Bunu bildiği için Devlet Bahçeli de Erdoğan’ın adaylığı için yasal düzenleme yapılması gerekiyorsa elimizden gelen gayreti gösteririz, dedi. O da zamanında bir seçimde üçüncü kez aday olamayacağını biliyor, onun için böyle konuşuyor. Ama biz erken seçim istiyoruz. Hem de hemen. Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, O’nu sandıkta göndereyim. Siyasi olarak çağrım budur. Halkın zamanında seçimi bekleyecek hali kalmadı. Hemen erken seçim kararı alınmalı ve Erdoğan sandıkta gönderilmelidir. Benim talebim ve kastım budur.” dedi.