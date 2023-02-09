Kılıçdaroğlu: Erdoğan seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla "Saat 22:00’de burada buluşalım" çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir video mesaj yayımladı.

Söz konusu videoyu "Kötülüğe susarsam, ona ortak olurum" notu ile paylaşan Kılıçdaroğlu, "Halkımızın neyle karşı karşıya olduğunu, bu saray siyasetinin bizi nereye getirdiğini ve bu sözde siyaset üstü dayatmasını neden asla kabul edemeyeceğimi size bu sefer resmi bir rapor üzerinden anlatacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Siyaset üstü demek en kolayıdır. Ben öyle bir yerdeyim ki ben artık kolayı yapamam. Ben bu kırık cam parçaları üzerinde çıplak ayaklarımla yürümek zorundayım. Çünkü ben halkımın kavgasıyım" dedi.

Gölyaka'ya ilişkin AFAD raporunu okudu

Kılıçdaroğlu, 23 Kasım 2022 tarihinde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen 5,9 şiddetindeki depremin ardından AFAD tarafından hazırlanan analiz raporunu paylaştı. "Neden bu raporun hazırlandığı burada yazılı" diyen Kılıçdaroğlu, söz konusu raporda yer alan "Afet risklerinin çok yüksek olduğu ülkemizde meydana gelebilecek benzer olaylarda afet yönetimine katkı sunması amacıyla hazırlanmıştır" iadelerini okudu.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Peki AFAD ne diyor? Özetliyorum; koordinasyon sağlayamadık diyor, toplanma alanı yanlış seçildi diyor, yardımlar geç geldi diyor, çadır takibini yapamadık diyor, gönüllü personelin takip ve koordinesini sağlayacak birim yoktu diyor, koordinasyon birimi oluşturulamadı diyor, yemek dağıtımında sorunlar yaşadık diyor, afet nakliye personeli ancak iki gün sonra Düzce iline ulaşabildi diyor, deprem sonrasında zarar tespit sürecinde bile yetersiz kaldık diyor, düzgün zarar tespit ekibi kuramadık diyor, inşaat mühendisleri yerine öğretmen ve imamlardan ekip kurduk diyor.

Sevgili halkım, AFAD kendi röntgenini çekmiş AFAD'ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmışlar ama dinleyen kim? Şimdi ben nasıl susayım? Söyleyin bana Allah aşkına, ben bunlara karşı nasıl susayım? Siyaset üstü mü diyeyim, kader planı mı diyeyim?

'Erdoğan seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz'

Sevgili halkım deprem çok büyüktü ama depremden çok daha büyük olan koordinasyonsuzluktu, plansızlıktı, riyakatsizlikti. Ve bile bile, göz göre göre bu riskleri aldılar. Oluşan can kaybımızın ulaşacağı nokta depremin büyüklüğünden değil, müdahaledeki etkisizliktendir, yetersizliktendir. Erdoğan seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim de kader planımızda bu varmış."