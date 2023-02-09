Kılıçdaroğlu'ndan Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki yaralı depremzedelere ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Açıklamaya CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal da katıldı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Selvi Hanım ile beraber, depremden kurtulanları ziyaret ettik. Kolay bir şey değil. Gerçekten Türkiye’nin yüreği yanıyor. Yaşadıkları travmanın izlerini görüyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Doktor arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlar, çaba harcıyorlar. Yoğun bakımda olan hastalar var. Onların da bir an önce sağlığına kavuşmaları, en büyük arzularımızdan birisidir. Belediyeler çalışıyor, belediye başkanlarımız çalışıyor. Ulaşmaya çalışıyorlar. Hastalara ulaşmaya çalışıyorlar.

Enkaz altında kalanlar var. Gerçekten de insan bu gibi durumlarda ne söyleyeceğini rahatlıkla tasarlayamıyor. Çok büyük acılar… Gerçekten de çok büyük acılar var. Az önce bir kadını ziyaret ederken, hıçkırıklarını tutamadı. Nasıl kurtulduğunu anlatmaya çalıştı. Zor bir şey. Ama her şeyden önce buraya gelen, tedavi olan hastalara doktor arkadaşlarımız elinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Bütün doktor arkadaşlara hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim.” (ANKA)