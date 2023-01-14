Kılıçdaroğlu: Erdoğan bırak palavrayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da açılış töreninde kendisine yönelik "Kahraman ordumuzu ve komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi. Türkiye ve Türk devleti düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına sergileyen bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz. Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye’nin askerisiniz siz!"