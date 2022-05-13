Kılıçdaroğlu: Erdoğan al şu paramiliter artıklarını, ne yaparsan yap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün SADAT binası önüne giderek "Burada terörist yetiştiriliyor" demiş, SADAT'ın seçim güvenliğini hedef alabileceğini söylemişti.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından SADAT'la ilgili yeni açıklamalar yaptı. "SADAT bir paramiliter kurum" diyen Kılıçdaroğlu, "Yani işleri suikastçı, provokatör ve terörist yetiştirmek. Erdoğan al şu paramiliter artıklarını, ne yaparsan yap. Seçim yaklaştıkça zulmünü artırma niyetindesin biliyorum. SADAT’tan da medet umuyorsan bil ki her türlü pisliğe karışmış bu zorbalardan zerre korkuyorsak namerdiz!" ifadelerini kullandı.
'SADAT’tan da medet umuyorsan...'
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: