CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan al şu paramiliter artıklarını, ne yaparsan yap. Seçim yaklaştıkça zulmünü artırma niyetindesin biliyorum. SADAT’tan da medet umuyorsan bil ki her türlü pisliğe karışmış bu zorbalardan zerre korkuyorsak namerdiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul’da CHP milletvekilleri ile birlikte gayrınizami harp eğitimi veren Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (SADAT) Beylikdüzü’ndeki genel müdürlük binasına gitmesinin ardından sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.

'Siyasi cinayetler demiştim'

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“SADAT bir paramiliter kurum. Yani işleri suikastçı, provokatör ve terörist yetiştirmek. Erdoğan kaçakları da ülkeye bu kafayla soktu. Başka ülkelerin camilerinde bu paramiliter kafayla namaz kılacaktı, ne oldu? 8 milyon sığınmacı Türkiye’nin cenaze namazını kılmaya çalışıyor.

Erdoğan al şu paramiliter artıklarını, ne yaparsan yap. Seçim yaklaştıkça zulmünü artırma niyetindesin biliyorum. SADAT’tan da medet umuyorsan bil ki her türlü pisliğe karışmış bu zorbalardan zerre korkuyorsak namerdiz!

Siyasi cinayetler demiştim. Karanlık odaklar var demiştim. Hangi maşalar kullanılacak bu karanlık işlerde? Kimler hangi hedefler için devreye girecek? Her türlü kaostan SADAT gibi paramiliter danışmanlar sorumlu tutulur. Bil. Öyle heveslere girişme.

Erdoğan şunu sakın aklından çıkarma. Muhalefet yüreklidir. Muhalefet cesurdur. Muhalefet Türkiye’dir. Buradan mafyacıklara da sesleniyorum. Size de sokaklarımızı teslim etmeyeceğiz.

Ve son olarak halkımız, bu seçim olacak. Seçim güvenliği ne pahasına olursa olsun sağlanacak. Sizler sandığa gidip rahatça oyunuzu vereceksiniz. CHP var. 100 yıldır buradayız. Merak etmeyin."