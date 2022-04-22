Kılıçdaroğlu elektriği kesilen aileyi ziyaret etti

Elektrik zamlarına tepki göstererek fatura ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Ankara'daki evinin elektriği kesilmişti. Kılıçdaroğlu bugün Ankara Mamak'ta elektriği kesilen bir aileyi ziyaret etti.

Burada bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu "İstedikleri politikaların sonucunda ortaya çıkan gerçek şu oldu; bir avuç kişi zenginleşti milyonlarca insan fakirleşti. Geldiğimiz tablo budur. Artık bu tablo, bu çağın öfkesini dile getirdiği bir tablo olmaya başladı. Bunun değişmesi lazım. O nedenle sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki demokratlara da seslendim. Artık dünya yeni bir çağı başlatmak zorundadır. Demokrasi ve insan hakları ekseninde. İnsanların temel haklarının teslim edilmesi konusunda çaba harcaması gerekmektedir. En büyük arzumuz da hedefimiz de budur" diye konuştu.

'2022'de çok daha yüksek olacak'

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in "Bugün itibariyle 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğu" şeklindeki açıklaması sorulan Kılıçdaroğlu, "Geçen yılın aynı rakamlarına göre, 40 bin daha fazla. Demek ki 2022'de ortaya çıkacak rakamlar çok daha yüksek olacak. Üzülerek ifade edeyim. Bakana da verdiği bilgiler için teşekkür ederim" yanıtını verdi.