Kılıçdaroğlu ekibinden Özel'e 'yeni parti' tepkisi: 'Bölücü konumuna da düşerler'

AKP'nin yargı kararıyla Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.

Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, yaklaşık iki saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı, MYK toplantısında, ülke gündemi, ekonomi, İran’da yaşanan gelişmeler ve parti içi meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu aktardı.

'Partinin başına bunu bela eden arkadaşlarımız butlancıdır'

Sarı, yaklaşık iki yıldır CHP'de, kamuoyunu meşgul eden bir hukuk süreci yaşandığını ve bu sürecin 21 Mayıs'ta tedbirli olarak verilen ve adına "mutlak butlan" denilen kararla sonuçlandığını söyledi.

Bu sürecin yönetimiyle ilgili değerlendirmeler, tartışmalar yapıldığını ve konuyla ilgili farklı düşüncelerin dile getirildiğini aktaran Sarı, şöyle konuştu:

"Sürecin başlangıcından 21 Mayıs'a kadar olan dönem son derece kötü yönetilmiştir. Süreç kendilerini 'değişimci' olarak ifade eden arkadaşların birbirlerini şikayet etmesiyle başlamıştır. Yani para aldığını söyleyenler, para verdiğini söyleyenler, şikayet edenler, 2023 yılının kasım ayında yaptığımız kurultayı kazanan ve kendilerini 'değişimci' olarak ilan eden arkadaşlarımızın ekibi içindeki kişiler olmuştur. Dolayısıyla sürecin başlangıcı budur. Süreç başladı, devam etti, şikayetler oldu ve bu şikayetlerin sonucunda soruşturma başladı. Soruşturmanın her aşamasında o dönem partiyi yöneten arkadaşlarımız bunu yok saydılar. Böyle bir şey yokmuş gibi davrandılar. Hatta biliyorsunuz, o zaman Sayın Özgür Özel, 'Bu süreç sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır. Eğer mutlak butlan kararı çıkarsa ben bileklerimi keserim' demiştir. Dolayısıyla bu konu önemsenmemiştir, yok sayılmıştır. 'Bu tartışma nedir, siz ne diyorsunuz?' diye insanlarla konuşulmamış, görüşülmemiştir.

"Süreci yok saymanın sonucu ortadan kaldırmayacağını" söyleyen Sarı, "Şimdi ben buradan sormak istiyorum, kim butlancı? Mutlak butlan kararıyla zorunlu bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine gelen ve partiyi içinde bulunduğu bu cendereden çıkarmakla yükümlü olan bizler mi butlancıyız? Yoksa yaptıkları iş ve eylemlerle buna neden olan, bunu yok sayan ve süreci kötü yöneten arkadaşlar mı butlancı? Çok açık bir biçimde, partinin başına bunu bela eden arkadaşlarımız butlancıdır. Bizler butlancı değiliz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel ve ekibinin "mağduriyet hikayesi" ürettiğini öne süren Sarı, "Gidip partiye kayyum atanması için dilekçe verdiler ve 'Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum gelsin' dediler. Bunu parlamento kürsüsünde söylediler. Şimdi soruyorum, kim kayyumcu? Biz mi? Yoksa içinde olmadığımız bir durumdan partiyi çıkarmak için çaba sarf eden, zorunlu olarak görev üstlenmiş bizler mi?" sorularını yöneltti.

'Partide paralel bir yapılanma söz konusu'

Sarı, eylül ayının başından itibaren kongre süreçlerini başlatmayı ve bu kongrelerde yarışmayı teklif etti. "Kurultayı yapalım, partiyi içinde bulunduğu bu cendereden çıkaralım" diyen Sarı, şu iddialarda bulundu:

Şimdi bizim tutumumuz ve yaklaşımımız bu iken arkadaşlar, mahkemeye başvurarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanmasını talep etmeyi daha uygun görüyorlar. Dolayısıyla butlancı olan bu arkadaşlarımız aynı zamanda kayyumcudur. Bu da yetmez, bu arkadaşlar aynı zamanda bölücüdür. Partide bu tavır bir çift başlılık yaratmıştır. Partide paralel bir yapılanma söz konusudur."

Sarı şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına çıkmak, partiyi bölmek, sadece ve sadece AK Parti'ye hizmet eder. Böyle bir dönemde, böyle bir siyasal konjonktürde ben arkadaşlarımın bu siyasal sorumluluğu alacaklarına inanmak istemiyorum. Ama bunu yaparlarsa çok açık bir biçimde partiyi bölmüş olurlar. Yani kayyumcu olan arkadaşlarımız, butlancı olan arkadaşlarımız aynı zamanda bölücü konumuna da düşerler. Bunu kendilerine önermem, kendilerine tavsiye etmem. Böyle bir yola tevessül edilmesin. Partide kalınsın. Partide mücadele edilsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ikili durum sürdürülebilir değildir arkadaşlar. Bu devam ettirilebilir değildir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın kendi durumlarını bir kez daha gözden geçirmelerini kendilerine tavsiye ediyoruz."

Sekiz il yönetimi daha görevden alındı

MYK’da örgütle ilgili alınan kararları da açıklayan Sarı, sekiz ilde yönetimlerin görevden alındığını belirtti ve şöyle konuştu:

"Sekiz ilimizde il başkanlarımız; yönetimleri ve disiplin kurullarıyla birlikte görevden alınmıştır. Bu illerimiz; Edirne (merkez ilçe ile birlikte), Isparta (merkez ilçe ile birlikte), Kastamonu (merkez ilçe ile birlikte), Konya, Tokat (merkez ilçe ile birlikte), Zonguldak (merkez ilçe ile birlikte), Yalova (merkez ilçe ile birlikte) ve Rize'dir (merkez ilçe ile birlikte). Dolayısıyla 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bunun dışında 7 ile de atama yaptık. Bildiğiniz üzere daha önce görevden aldığımız il başkanlarımızın bulunduğu iller vardı. Bu illerde boş bulunan görevlere ve bugün görevden alınan illerden bazılarına da atamalar gerçekleştirdik. Atamalarımız şu şekildedir: Düzce İl Başkanlığı'na Kenan Akın, Edirne İl Başkanlığı'na Özlem Becan, Hakkari İl Başkanlığı'na Nazım Demir, Isparta İl Başkanlığı'na Ahmet Tunç Pek, Konya İl Başkanlığı'na Refik Serttaş, Samsun İl Başkanlığı'na Mehmet Pank, Yalova İl Başkanlığı'na Mesut Tutu arkadaşlarımızı atamış ve görevlendirmiş bulunuyoruz. İki il başkanımızla ilgili de az önce açıkladığım değerlendirmeler çerçevesinde, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri yönünde karar almış bulunuyoruz. Bunlar Konya İl Başkanımız Nejat Türktaş ile Tokat İl Başkanımız Çağdaş Kurtgöz'dür.”

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