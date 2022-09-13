Kılıçdaroğlu 'dünden beri açıklama bekliyorum' dedi: Erdoğan sen bunları sayıyla mı buldun?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile ilgili paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte, ataması yapılmayan öğretmenlerle görüşen Bakan Özer'in ‘Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor' dediği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili açıklama beklediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dünden beri Milli Eğitim Bakanı’nın ataması yapılmayan öğretmenlere “çok ağladınız” dediği konusunda açıklama bekliyorum. Erdoğan sen bunları sayıyla mı buldun? Hepsi birbirinden beter bunların. Ekonomistin gözleri ışıldar. Eğitimcisi öğretmene ağlak der. Diğeri zaten Fotoroman" ifadesini kullandı.