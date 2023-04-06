Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşecek.
Kılıçdaroğlu, yarın saat 14.00'te, Aksakal'ı DSP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.
Kılıçdaroğlu DSP'yle görüşecek
Cumhurbaşkanı adaylığının ardından siyasi partilerle görüşmeler yapan Kemal Kılıçdaroğlu, yarın DSP'yi ziyaret edecek.
Haber Merkezi
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşecek.
Kılıçdaroğlu, yarın saat 14.00'te, Aksakal'ı DSP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.