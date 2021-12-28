Kılıçdaroğlu dolara müdahalenin ayrıntılarını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na (İBB) yönelik başlatılan “terör teftişi”nin “gündemi değiştirme çabası olduğu” söyledi.
Cumhuriyet'ten Sertaş Eş'in haberine göre Kılıçdaroğlu “Başkanlar için özel masalar kurdular, bütün alınan elemanlara bakıyorlar. Baksınlar. Eğer terör örgütüyle iltisaklı varsa ilgili kamu kuruluşu devlet geleneğinde uyarılır. İktidarda kalmak için söylemeyecekleri yalan, atmayacakları iftira yok” ifadelerini kullandı.
'Cesaret edip televizyonda karşıma çıkamaz'
Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle: