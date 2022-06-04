Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu'nda neden Türkiye yer almıyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da, "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" başlıklı Maltepe Forumu'nda, CHP'nin hedefinin Avrupa Birliği tam üyeliği olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu’nda neden Türkiye yer almadığının açıklanması gerektiğini söyledi.

'CHP olarak hedefimiz AB üyeliği'

ANKA'nın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin AB üyeliği konusunda partisinin görüşü hakkında, "CHP olarak bizler, Avrupa Birliği’ne tam üyeliği, hedeflerimiz arasında görüyoruz. Biz, Türkiye’nin Avrupa’nın bu yeniden inşa sürecinde rol alması, katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu süreçte, Avrupa Birliği’nin yol haritasının kısaca şöyle olması gerektiğine inanıyoruz" derken partisinin dokuz maddelik AB üyeliği yol haritasından bahsetti.

'Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yalnızlaştırılmasının önüne geçilmeli'

Vize serbestisi sürecinin hız kazanması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Enerji güvenliği konusunda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yalnızlaştırılmasının önüne geçecek dış politika hamleleri yapılması gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın güdümünde hareket etmemelidir. Haklı olarak sormamız gerekiyor, Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu’nda neden Türkiye yer almıyor? Türkiye, bu sorunun yanıtını almak zorundadır" diyerek Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları sorunu hakkında konuştu.