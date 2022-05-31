İsrail: Doğu Akdeniz boru hattı projesi değerlendirme aşamasında

İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, Doğu Akdeniz boru hattı projesinin "değerlendirme" aşamasında olduğunu söyledi.

Kudüs'te basın toplantısı düzenleyen Elharrar, boru hattı inşasına ilişkin önümüzdeki haftalarda İsrail, Mısır ve Avrupa Birliği arasında mutabakat belgesi imzalanmasının beklendiğini ifade etti.

İsrailli Globes gazetesinde yer alan habere göre, Avrupa'ya doğalgaz nakliyatı yapmanın başka yolları da aranıyor. Bu seçenekler arasında doğalgazı gemilerle taşımak da yer alıyor.

Elharrar, "Avrupa'ya gidecek Doğu Akdeniz boru hattı projesinin değerlendirilmesi sürüyor. Boru hattının inşasının ekonomik olarak değip değmeyeceği değerlendiriliyor. Doğalgazın Avrupa'nın gerçek ve ciddi bir meselesi olduğunu düşünürsek, İsrail'in Avrupa'ya doğalgaz ihraç etmesi için önünde gerçek bir fırsat var" ifadesini kullandı.

Elharrar, Akdeniz açıklarında yeni tur sondaj çalışmaları yapılması için bakanlığa talimat verdiğini sözlerine ekledi.

Elharrar, "İsrail, Avrupa ve Mısır olarak üçlü bir çalışma grubu kurduk. Yakın bir gelecekte ihracat anlaşmasının çerçevesini oluşturacak bir mutabakat metni imzalamayı umuyoruz" diye konuştu.