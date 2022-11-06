Kılıçdaroğlu: Doğa için mücadele eden insanlara saldıranlar... Ve Demirören! Sizleri izliyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerköy sitesinin yeşil alanın yıkılmasını engellemek isteyen 3 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak şunları söyledi.

“Doğayı talan edenler, deprem toplanma alanlarını yok edenler, doğa için mücadele eden insanlara saldıranlar… Ve Demirören! Sizleri izliyorum. Durmanızı ve Ziraat Bankası’nın parası ile İstanbul’un yeşil alanlarını yok etme faaliyetlerinizi durdurmanızı öneririm.”

Demirören'den Ziraat Bankası'na geçti

Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na geçtiği belirtilen İstanbul'un Göktürk Mahallesi’ndeki Kemerköy Sitesi Golf Sahası; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açıldı.

Emlak Konut GYO burada inşaat yapmak istiyor. Site sakinleri ise polis eşliğinde gelen inşaat firması çalışanlarına karşı 31 Ekim'den bu yana direniyor.

91 villa inşa edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imara açılan golf sahalarına konut ve villa olmak üzere 650 bağımsız birim inşa edilecek.

Projede 91 adet villa, 33 adet konut bloğu yer alacak. Proje, 143 bin 586 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip. Emlak Konut, ihale ettiği “Eyüpsultan Göktürk 1. Etap Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” için Özyazıcı İnşaat ile 19 Ekim 2022 tarihinde 1 milyar 550 milyon liralık sözleşme imzaladı. Eyüpsultan Göktürk 2. Etap Konut İnşaatı için de 24 Ekim'de de Cevahir Yapı Sanayi ile 2 milyar 295 milyon liralık sözleşme imzalandığını açıkladı. (ANKA)