Ziraat Bankası ve Demirören Medya arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yıldırım Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediye ilişkin geri ödeme yapmadığı ve teminatlarını ödemediği iddia edilirken, Ziraat Bankası A.Ş. ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolünün imzalandığı açıklandı.

Bloomberg'in haberine göre; Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, mülkiyeti Ziraat Bankası'nda bulunan Bağcılar'daki tapunun 2161 ada, 10 parseli ve 2163 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesine ilişkin olarak, Ziraat Bankası ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 28 Ekim tarihinde gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada protokolün imza tarihi itibarıyla, projeye konu taşınmazların mülkiyetlerinin şirkete devrinin yapılacağı tarihin henüz belirlenmemiş olduğu bildirildi.

Protokolde belirtilen şartlar ile tanzim edilecek ekspertiz raporuyla tespit olunacak değer de dikkate alınarak belirlenecek değer üzerinden taşınmazların devrinin sağlanmasını takiben gelişmelerin kamuya duyurulacağı belirtildi.