Kılıçdaroğlu direnişin sürdüğü Akbelen'de: 'Tekrar geleceğim'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ağaç kıyımına karşı direnişin sürdüğü Akbelen Ormanı'na gitti.

Haber Merkezi

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde yer alan Akbelen Ormanı'nda ​​ağaç kesiminin yeniden başlaması üzerine başlayan direniş sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da direnişe destek olmak için Akbelen'e geldi. Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri de eşlik etti.

Yurttaşların taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada "Bu ağaç, bu çam sadece sizin ağacınız değil, 85 milyonun ağacıdır bu ağaç... Bu ağacın ömrü bizden çok daha fazladır. Ama bu ülkede ormanda ne olduğunu, ormanda yaşamanın ne olduğunu, ekosistemi, bütün bunların hepsini bilen birisiyim" ifadelerini kullandı.

Ağaç kesimini gerçekleştiren konsorsiyumda Limak Holding'in de yer almasına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor. Ben boşuna mı beşli çete diyordum. Boşuna mı 'Bu beşli çeteler milletin kanını emiyor' diyordum. Bunun için söylüyordum'' dedi.

İkizköylülerin mücadelesini takip edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Buraya tekrar geleceğim" dedikten sonra alandan ayrıldı.

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