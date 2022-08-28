Kılıçdaroğlu: Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsa ve SPK ile ilgili iddialarla ilgili tartışmalar sürerken, küçük yatırımcıların "soyulduğunu" ifade etti. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, içeriden bazı yatırımcıların bilgi aldığını öne süren Kılıçdaroğlu, "SPK ve Borsa İstanbul bu konudaki şikayetleri görmezden geliyor. Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Borsada dolandırılan küçük yatırımcının uğradığı zararın telafisi meselesini açayım. Muteber borsa sermayedarlarını hariç tutarak, beni asıl ilgilendiren meseleye geliyorum. Borsada küçük yatırımcı sadece SPK’nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı.

İçeriden bilgi alarak, manipülasyonla küçük yatırımcıyı soyan çeteler var. Bunu hisse grafiklerinden de çok net izliyorum. Örneklerini TCMB faiz kararlarında ve sosyal medyada çıkartılan bazı dedikodular sürecinde de gördüm, notlarımı aldım.

SPK ve Borsa İstanbul bu konudaki şikayetleri görmezden geliyor. Nedenini biliyoruz... Buradan kimlerin nemalandığını da iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkaracağız. Dolayısıyla ekonomi derken, sadece ilk 100 günlük planlar vs. ile bu ülkenin toparlanmayacağını biliyorum.

Bu urları, tefecileri, simsarları, çantacıları temizlemeden; yani devlete nefes aldırmadan, milletin de nefes alamayacağını biliyorum. Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim.

Dolandırılan küçük yatırımcıların zararlarının telafisi, bu mikropların ve beslediklerinin parası ile telafi edilecek. Konunun bu boyutunu da uzun zamandır takip ediyorum, kimse merak etmesin.”