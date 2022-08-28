Kılıçdaroğlu: Bu düzenle zenginleşen bana gelemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

24 Ağustos'ta paylaştığı videoyu alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez" dedi.

Kılıçdaroğlu mesajında, "Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller" ifadelerini kullandı.