Kılıçdaroğlu: Deva ve Gelecek partileriyle belirli konularda ortak görüşteyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda patronlarla görüştü. Toplantı sonrasında patronların soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı politikasına da değindi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için kimin aday gösterileceği hakkındaki soruya ilişkin Kılıçdaroğlu, "Adaylık konusu Millet İttifakı'na bağlı. Oturur, konuşuruz” cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı'nın genişlemesine ilişkin soruyaysa ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem' diye ortak bir söylemleri olduğu cevabını verirken "DEVA ve Gelecek Partisi'nin başkanları da güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyor. İttifak içinde yer alırlar mı, kendi tercihleridir. Şu anda gördüğümüz, belli konularda ortak görüşleri paylaşıyoruz" dedi.