Kılıçdaroğlu destekçisi Bülent Kuşoğlu: 'Parti birleştiğinde Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olabilir'

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

AKP kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturacağı yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alması beklenen isimlerden olan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, tv100 yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun Özel ve ekibi için kullandığı "FETÖ ajanı" ifadelerine ilişkin Kuşoğlu, "Kimleri kastettiğini bilmiyorum" ifadesini kullandı.

CHP'deki ayrışmanın ideolojik olmadığını vurgulayan Kuşoğlu, "Bu sadece kişisel sebeplerle olan bir ayrışma ve bunu atlatabiliriz" dedi.

'Meclis İçtüzüğü devreye girecektir'

Kuşoğlu, Meclis’te salı günü partinin grup toplantısında kimin konuşacağına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

İnşallah hiçbir sorun olmaz. Bir parti disiplininden bahsediyorsak sayın genel başkanın görüşü doğrultusunda, parti kurullarının oluşmasından sonra alınacak karar doğrultusunda konuşmanın yapılması lazım. Bu konuda Meclis İçtüzüğü devreye girecektir ve ikilik olmaması için konu çözülecektir diye düşünüyorum.

Kurultay sürecine ilişkin de konuşan Kuşoğlu, "Kurultayın ne zaman olacağı da diyalog ve hukukla çözülebilir. İki ismin birbirini arayıp ulaşamama durumu da kasıtlı bir konu değildi. Sonra görüştüler zaten" dedi.

Parti Meclisi üyeliklerine ilişkin sürecin de tamamlanması gerektiğini belirten Kuşoğlu, "Parti Meclisi üyelerinin bazılarının üyeliği düştü. Yedeklerden tamamlanması gerekiyor. Yani bayramın bitmesi ve sonrasında sürecin tamamlanması bekleniyor. Kurultay hukuken uygun zaman ne zamansa o zaman yapılacak" ifadelerini kullandı.

'Mansur Yavaş aday olabilir'

Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir sorun olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Kuşoğlu, aralarında herhangi bir problem olmadığını bildiğini söyledi.

Kuşoğlu, "Siyaset böyledir. Parti birleştiğinde, ayrışma giderildiğinde Mansur Bey’in karşı tarafta olmasının bir sorun olacağını sanmıyorum. Aralarında herhangi bir problem olmadığını da biliyorum. Ancak son zamanlardaki mutlak butlan davasının parti içerisinde yarattığı gerilim siyasete de yansımış vaziyette" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da değerlendirme yapan Kuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en iddialı kişiyi aday göstereceğiz tabii ki. Bu kişi şartlar uygun olursa Mansur Bey de olabilir" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olup olmayacağına ilişkin de Kuşoğlu, "Bugünkü konuşmasında 78 yaşındayım dedi ve partimle ilgili görevlerimi yerine getirmek için buradayım dedi. Şartlar gerektirirse böyle bir durum söz konusu olabilir belki ama biz CHP olarak en uygun adayı belirleyip aday gösteririz. Kemal Bey görevden kaçmaz ama tekrar aday olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

'Kasayı daha teslim almadık'

Partinin mali işleyişiyle ilgili Kuşoğlu, "CHP’de kasayı teslim almadık. Ödemeleri yapabilmemiz için noterden imza sirküleri alınmalı. Bunun için de MYK’nın belirlenmesi, kadroların oluşması lazım. O da bayramdan sonra. Bugün genel merkezdeki bayramlaşmaya da hiçbir partiliyi davet edemedik. Sağ olsunlar tamamen kendi imkânlarıyla geldiler" dedi.