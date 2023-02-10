Kılıçdaroğlu: Deprem bölgesinden dönüşte SPK başkanının istifasını isteyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "SPK konusunda verdiğim sözü unutmadım. Ancak deprem bölgesine dönmem gerekiyordu. Dönüşte SPK'ya gidip başkanının istifasını isteyeceğim. Ayrıca bölgedeki küçük yatırımcının zararının hemen tazminini ve tüm küçük yatırımcılar için zarar tespit soruşturması talep edeceğim" ifadelerini kullandı.

SPK konusunda verdiğim sözü unutmadım. Ancak deprem bölgesine dönmem gerekiyordu. Dönüşte SPK'ya gidip başkanının istifasını isteyeceğim. Ayrıca bölgedeki küçük yatırımcının zararının hemen tazminini ve tüm küçük yatırımcılar için zarar tespit soruşturması talep edeceğim. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 10, 2023