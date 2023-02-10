Kılıçdaroğlu: Deprem bölgesinden dönüşte SPK başkanının istifasını isteyeceğim

'SPK konusunda verdiğim sözü unutmadım' diyen Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinden dönüşte SPK'ya gidip başkanının istifasını isteyeceğini söyledi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "SPK konusunda verdiğim sözü unutmadım. Ancak deprem bölgesine dönmem gerekiyordu. Dönüşte SPK'ya gidip başkanının istifasını isteyeceğim. Ayrıca bölgedeki küçük yatırımcının zararının hemen tazminini ve tüm küçük yatırımcılar için zarar tespit soruşturması talep edeceğim" ifadelerini kullandı.

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