Yıkılan 14 katlı apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı

Maraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Adana’da "lüks" ve "güvenilir site" olarak pazarlanan ve depremde saniyeler içinde yerlebir olan binalar araısnda Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da vardı.

Cumhuriyet'ten Kardelen İnce'nin haberine göre, Alpargün apartmanının sahipleri baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün’ün yakınları, ikilinin deprem günü apar topar Kıbrıs’a kaçtığını ifade etti.

Yaklaşık 50 yurttaşın yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat’ın sahibi Hasan Can Alpargün’ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da şu sözlerle pazarlamıştı:

“Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık.”

Şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda “Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün” diye anlatılmıştı. Kendisi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, İç Mimarlık bölümünden mezun.

Öte yandan inşaat şirketinin internetteki sayfasına girilemiyor.

Ek olarak 2020 yılında 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmaya katılan Hasan Can Alpargün, programdaki tavırları nedeniyle de oldukça eleştirilmişti.