Kılıçdaroğlu: Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı’yı ziyaret etti.

“Aslında buraya esnaf ziyaretine geldim. Size sözüm söz, buraya çok daha kalabalık bir CHP grubuyla geleceğim” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Pek çok sorununuz var. Son 12 yıldır geliri düşen il Ağrı. İşsizliğin en yüksek olduğu il, Ağrı. 24 yaşın altında genç nüfusun en çok olduğu il yine Ağrı. Ama işsizlik, yoksulluk, geçinememe dramı var. Bütün bunları biliyorum. Size bir tek sözüm var. Oy verirseniz, iktidara taşırsanız göreceksiniz, Ağrı’yı da göreceksiniz, Kars’ı da göreceksiniz, Iğdır’ı da göreceksiniz.

Bu ülke, bu insanlara benim sözüm var. Biz barışacağız, biz kucaklaşacağız. Biz helalleşeceğiz. Biz kul hakkı yemeyeceğiz. Biz herkesi kucaklayacağız. Hiçbir ayrım yapmadan herkes ile beraber olacağız.

Ağrı’da şeker fabrikası var, biliyorum. Erciş’te şeker fabrikası var, biliyorum. Her bir fabrika bir kaledir, bunu biliyorum. Şeker fabrikalarını özelleştirdiler, 34 yıl sonra Türkiye şeker ithal etti. Bunu da biliyorum. Tek bir yolumuz var. Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim. Allah’ın izni ve sizin takdirinizle, emekli edeceğim. Unutmayın benim dayanağım ve en büyük gücüm sizlersiniz. Beraber kol kola vererek, omuz omuza vererek Türkiye’yi düzelteceğiz. Türkiye üzerindeki karabulutları kaldıracağız. Türkiye’yi aydınlığa kavuşturacağız" (ANKA)