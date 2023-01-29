Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın sorusunu canlı yayında yanıtladı: 'Gayet güzel bir öneri'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Halk TV canlı yayınına sosyal medyadan gönderdiği soruyu yanıtladı.

Demirtaş, "Seçimden sonra Saray'ın kurulacak Kadın Bakanlığı'na tahsis edilmesi iyi olmaz mı" sorusunu yöneltti, Kılıçdaroğlu da öneriyi beğendiğini ifade ederek yanıtladı.

Demirtaş sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na şu soruyu sordu:

"Herkese merhabalar. İyi yayınlar diliyor, tüm izleyicilere selam, sevgilerimi iletiyorum ve şu soruyu iletmek istiyorum. Tüm adaylar ve sayın Kılıçdaroğlu, seçimden sonra Saray'ın, kurulacak Kadın Bakanlığına, şiddet mağduru kadınların tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine, kadın öğrenci yurtlarına, emekçi kadınlar misafirhanelerine, ev çalışanı kadınlar sendikalarına, kadın sığınma evlerine, kadın sivil toplum örgütlerine tahsis edilmesi iyi olmaz mı? Bu kadın eşitliği yerleşkesinin ismini de kadınlar koyarlar diye düşünüyorum.’ Ne dersiniz?”

T24'ün aktardığına göre Kılıçdaroğlu soruyu şöyle yanıtladı: “Bence gayet güzel bir öneri, kendisine teşekkür ederim ve kendisine buradan selamlarımızı da gönderelim. Haksız bir şekilde içeride tutulduğunu da biliyorum. Kadınların, dünya kadar sorun yaşadığını biliyorum. Onlarla zaman zaman konuşuyoruz, zaman zaman dertleşiyoruz. Büyük sorunları var, ekonomik açıdan sorunları var, sosyal açıdan sorunları var. Gencecik kızlarımız üniversiteye giderken yurt bulamıyorlar, orada sorunları var. Üniversiteyi bitirmiş mezun olmuş gencecik evlatlarımız var, onlar işsiz ve anneler, babalar büyük bir dram içindeler. Dolayısıyla bütün bunların tamamını çözecek olan kurumun adı siyaset kurumu. Siyasetçi kaynakları doğru harcarsa yerinde harcarsa bütün sorunları çözebilir. Şiddetin olmadığı, kadının şiddete uğramadığı bir toplum inşa etmemiz gerekiyor. Aslında zaman zaman geliyor, diyoruz ki “cennet anaların ayağı altındadır”. Peki cennet eğer anaların ayağı altındaysa neden kadınlara bu kadar şiddet uyguluyoruz. Buradan tüm toplumun çıkması lazım. Toplumun bu konuda biraz eğitilmesi lazım.”