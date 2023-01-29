Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayımız 13 Şubat'ta açıklanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de Lider Masası programında Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını bildirdi.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, Altılı Masa olarak erken seçim kararına tepkilerinin nasıl olacağını şöyle anlattı:

"6 Nisan'a kadar olursa buna destek veririz diye düşündük. Parlamento 6 Nisan'da bir karar alır, biz de o karara saygı duyarız, eski seçim yasasına göre seçimler yapılır diye düşündük. Erdoğan, 'Hayır ben daha sonra yapacağım' derse altı lider de buna destek vermeyeceğini kamuoyuna açıkladı. Erdoğan kendi istediği bir atmosferde seçimlerin yapılmasını istiyor. Biz iktidar olunca yapacağımız dediğimiz şeyleri Erdoğan yapmaya başladı.

Ama halk bunun farkında. Erdoğan bunu kendi iradesiyle yapmadı. Bizim baskımız, söylemlerimiz, baskın çıkmamız üzerine, halk tarafından da baskı gelince bunları yaptı. Hazirana doğru atarsa, enflasyon her ay yükseliyor. Dolayısıyla yaptığı zamların bir anlamının kalmadığını herkes görecek. Bu sürece ya da bu anlayışa kendini hapseden birisinin seçimi kazanma şansı yoktur.

Bizim açımızdan hangi tarihte yapıyorsa getirsin sandığı koysun dedik. Ama Parlamento'da oy kullanmayacağız dedik. Tek yolu var. O da Meclis'i feshetmek."

Erdoğan'ın 3. kez adaylığı

Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını koyması konusunda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Anayasa açık. Anayasa hukukçuları üçüncü kez aday olamaz diyor. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurular olacaktır ama kabul edilmeyecektir. Çünkü YSK üyelerini kendisi belirledi aslında. Yargının yargı olmaktan çıktığını aklı başında olan herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan sıfırlamak konusunda bir numaralı uzmandır'

Erdoğan'ın "2018 seçimleriyle birlikte yeni yönetim sistemine geçtik. Kronometre sıfırlandı. 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır" sözlerine ilişkin olarak Kılıçdaroğlu, "Kronometreyi sıfırlamanın ne olduğunu Erdoğan çok iyi bilir. Sıfırlamak konusunda bir numaralı uzmandır" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tek bir kişinin eline teslim edilmesi bir beka sorunudur. Hayatımızın her alanında sorun çıkmaya başladı. Dış ve iç politikada sorun var mı var. Parlamento'nun iradesi var mı var. Saray her şeye hakim mi hakim. Yargıtay, devletin kurumlarında çürüme var mı var. Çürüme o boyutlara ulaştı ki rüşvet alandan büyükelçi atanır hale geldik" sözlerini dile getirdi.

9 ana başlıkta 2 bin 300 vaat

Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın yarın açıklayacağı seçim beyannamesine ilişkin ise "9 ana başlık altında 75 alt başlıkta 2 bin 300'den fazla somut hedef somut politika ve projelerimizin özeti açıklanacak. Kitabımız var, katılanlara verilecek. İçeriğini benim anlatma hakkım yok çünkü altı liderin bir arada hazırladığı ve ortaya koyduğu somut önerilerdir. Önce bir durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Hasar tespit komisyonu devlette, bürokraside yetişmiş ahlaklı, erdemli ve bilgili kişileri görevlendireceğiz. Sayıları 20-25 olacak. Sonra Strateji ve planlama teşkilatı kuracağız" açıklamasını yaptı.

Adaylık tarihi: 13 Şubat

Kılıçdaroğlu programda Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını, seçim için yol haritasını sözkonusu cumhurbaşkanı adayının anlatacağını bildirdi. "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı siz misiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Her parti doğal olarak kendi liderini cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. CHP'liler de kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. Ama burada aslolan altı liderin oturup ortak karar vermesidir" cevabını verdi.

Sözkonusu cumhurbaşkanı adayının nasıl olması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Belirleyeceğimiz adayın ortak çalışma geleneğini devam ettirmesi gerekiyor. Her şeyi ben bilirim anlayışına sahip olmaması lazım. Devleti iyi tanıması, liyakatın ne kadar önemli olduğunu bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Cihan Paçacı'nın istifası: 'Masada konuşulmadı'

Cihan Paçacı'nın İYİP'teki görevinden istifasının altılı masanın toplantısında konuşulmadığını belirten Kılıçdaroğlu "Meral Hanım, Cihan Bey ile ilgili bir sorun olduğundan bahsetti. Sorunun ne olduğunu sorduk. Ayrıntı vermedi, öyle kaldı. Biz bu durumu toplantı bittikten sonra, akşam öğrendik" dedi.

Sinan Ateş cinayeti

Suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hakkındaki soruya cevap veren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan her konuda konuşur, bu konuda niye hiç konuşmuyor? Acaba MHP'yi kızdırır diye mi konuşmuyor? Ortağımı kızdırırım diye mi konuşmuyor? 'Faillerini mutlaka yakalayacağım' diye niye demiyor Erdoğan? Bir olayı gizlemeye mi çalışıyorlar? Bir olayı kapatmaya mı çalışıyorlar? 6 ay sonra bütün bu olaylar aydınlanacak. Gerçek ülkücüler de bu gidişattan rahatsız. Ankara'nın göbeğinde bir kişiyi öldürüyorsunuz. Kıyamet kopuyor. Her konuda konuşan tek adam bu konuda ağzını açmıyor. Niçin? En azından faillerin derhal yakalanacağını adalete teslim edileceğini söyle" ifadelerini kullandı.