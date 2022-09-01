Kılıçdaroğlu: Demirtaş çıkacak, Kavala da öyle

TELE1’de Enver Aysever’in sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından başlıklar şöyle:
- Üç yere siyaset girmemeli dediğimde Erdoğan sandalyesinden kalktı, yolun ortasına kadar gelip beni tebrik etti. Ben bugün hala aynı görüşteyim. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girmemeli.
- Biz altı lider bir arada hareket ediyoruz. Elbette ki bir HDP’yi şeytanlaştırmıyoruz. HDP ile de görüşüyoruz, AKP ile de MHP ile de… Biz demokrasiden yanayız. HDP bizim masada yok doğru. Ha konuşulur mu konuşulur. Mithat Bey saygın bir bilim insanı. Görüşürüz niye görüşmeyelim. Zaten HDP de bir ittifak sürecinde.
- Eğer sağlıklı bir politika izlenirse birinci turda cumhurbaşkanı adayımız kazanır. Millet İttifakı’nın belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır.
- KHK ile barış akademisyenleri atıldı evet hepsini görevlerine geri getireceğiz. KHK ile atıldı bir kişi, savcı dedi ki soruşturmaya gerek yok dedi. Ama sizi başlatmıyorlar. Biz başlatacağız. Savcı bir şey yok diyor, sen açlığa mahkum edeceğim diyorsun. E bu devlet değil ki.
- Devleti adaletle yönetmezseniz ve devleti yönetenler vatandaş için değil de kendisi için çalışırsa herkes devletin hazinesini tırtıklamaya başlar. Peker bunu aydınlığa çıkardı. Yer veriyor, zaman veriyor. Olayın içinde olduğu için ve birebir bildiği için tabii ki önemli. Talan o kadar yaygınlaştı ki bu yargıya da sıçradı. Zaten siyaset kurumu baştan aşağı kirliydi. Peker konuşamasın diye önlem almaya çalışıyorlar. Talanın boyutları… İstanbul borası, SPK… İstifa ediyorlar. Neden ediyorlar? Korkudan. Ben gayet iyi biliyorum ama ayrıntıya girmeyeyim. Ucu saraya dayanıyor. Daha ne olsun?
- (Demirtaş çıkacak mı?) E çıkacak. Çıkması lazım. Osman Kavala da öyle.
- (Size ergen diyen Soylu’ya ne diyeceksiniz?) Fotoroman Süleyman. Başka ne diyeyim? Bütün kaçakçılarla fotoğrafı çıkıyor. Fotoroman Süleyman.