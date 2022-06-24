Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse CHP'nin başına geçecek isme ilişkin dikkat çeken iddia

Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, tv100'de CHP'nin önümüzdeki dönem genel başkanı olacak isme ilişkin iddialarda bulundu.

"Sayın Genel Başkan aday olur, Cumhurbaşkanlığını kazanırsa o rüzgarla ilk kurultayda Genel Başkanın işaret ettiği isim seçilir. Faik Öztrak olur başka biri olur ama şu anda en fazla Faik Öztrak'ın adı konuşuluyor" diyen Yarkadaş, "Sayın Genel Başkan seçime girdi ve seçimi kaybetti... O gece CHP'de kurultay tartışması başlar, Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı adayı olduğunu açıklar. Dünkü Adalar'daki konuşmasında 7 yıllık bir süreç diyor. Bu İmamoğlu'nun uzun vadeli düşündüğünü gösteriyor. CHP Genel Başkanı seçilebilir mi? Seçilebilir. Ne olur? CHP Genel Başkanı seçilir, seçildikten sonra 'Ben CHP'nin doğal Cumhurbaşkanı adayıyım' der. Çünkü Tayyip bey kazanırsa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devam edecek. İmamoğlu kurultayda kazanırsa hem CHP Genel Başkanı olur hem de İBB Başkanı olur, görev süresi bitmediği için. İmamoğlu'nun kafasında ikinci dönem İBB Başkanlığı olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.