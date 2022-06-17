Kılıçdaroğlu: Çiftçi ve besicilerin kredi faizlerini tak diye sileceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Çiftçi Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'da düşük ücrete çiftçilere mazot satılan 'kırmızı mazot' uygulamasını Türkiye'de başlatacaklarını ve havza bazlı planlama yapacaklarını söyledi.

Milli gelirden çiftçiye yüzde 1 pay verileceğini ve bunun denetleneceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, güneş enerjisinden elektrik üretileceğini, çiftçinin elektriği ücretsiz kullanacağını ve kalan elektriği satıp kar elde edeceğini de söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda çiftçilerin, besicilerin aldıkları kredilerin faizlerini tak diye sileceğiz. Nefes alacaksınız" diyerek çiftçi ve besicilerin kredi faizlerinin silineceğini vadetti.

Kılıçdaroğlu, çiftçilere sandığa giderken söylediklerini unutmama çağrısında bulunarak, "O beyefendiyi emekli edeceğiz, endişe etmeyin" dedi.