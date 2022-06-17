Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslendi, adayı açıklama şartını duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.
Erdoğan'ın "adaylığını açıkla" çağrısına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Beni çağırırsın senin televizyon kanalların var, orada sana cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım. Yüreği yetiyorsa çıksın karşıma. Dışarıdan niye gazel okuyor" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Bülent Arınç'la tokalaştık, hatta bir değil iki kez tokalaştık. Tokalaşırız tabii niye tokalaşmayalım. Farklı dünya görüşlerine sahip olsak da birbirimize saygılıyız.
- Yüreğin varsa cumhurbaşkanı adayını açıkla diyor. Arkadaş yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın senin televizyon kanalların var, orada çıkarsın karşıma oturur hesaplaşırız ben de sana cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım. Yüreği yetiyorsa çıksın karşıma, dışarıdan niye gazel okuyor. Devletin bütün bilgileri senin elinde. Haksızlık yaptıysak çıkarsın beni mat edersin. Yapamaz, cesaret edemez, çünkü kirli birisi. Benim ne soracağımı gayet iyi biliyor. 10 tane soru sordum. 128 milyar doları kime sattın? Ben tek geleceğim, kimi istiyorsan yanına al. Çıkamaz, temiz adam değil, cesaret edemez.
- Büyük bir olasılıkla erken seçime gidecekler, çünkü yönetemiyorlar. Felakete doğru gidiyoruz. Erdoğan'ın bu sorunları çözme kapasitesi de yok, bilgisi de yok. Kasımda olabilir seçim. Yarın bile seçim olsa, biz buna hazırız. Sandık güvenliğinden, seçim bildirgelerine kadar hazırız. Millet İttifakı da buna hazır. Biz 6'lı masa olarak hazırız. Aynı kaygıları taşıyoruz.
- Zamanında olursa, Erdoğan'ın aday olmaması lazım. Anayasa açık, hukukçular söylüyor. Büyük bir ihtimalle erken seçim olacak. Bu gerçeği Erdoğan da biliyor, Bahçeli de biliyor.