Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı'nın 'askıya alındığını' duyurmuştu: 'Önceki salılardan bir farkı yok'

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP lideri Özgür Özel’in TBMM’de düzenleyeceği "Merkez Yönetim Kurulu" (MYK) toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emir, toplantı gündemine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

“Bizim açımızdan MYK, Türkiye’nin sorunlarını, haftalık siyasi tartışmalarını konuşacağımız, masaya yatıracağımız yerlerdir. Geçen haftanın değerlendirmesi ve önümüzdeki haftanın planlaması yapılır. MYK üyesi arkadaşlarımız kendi raporlarını sunarlar. Bizim açımızdan daha önceki MYK’lerden farkı olmayan bir MYK toplantısı olacak.”

'Grup toplantısı yapılacak mı' sorusuna yanıt: 'Önceki salılardan bir farkı yok'

Emir, “Salı günü grup toplantısı yapılacak mı” sorusu üzerine, “Bu sorunun sorulmasına dahi şaşırdığımızı ifade etmeliyim. Çünkü bizim yönetmeliğimize göre de tüzüğümüze göre de meclis teamüllerine göre de grup yönetim kurulu, grup genel kurul toplantısının saatini belirler, gündemini belirler, zamanını belirler ve yapar. Bu gelenek ve bu yasal zemin, 100 yıllık partide ben kendimi bildim bileli var. Öteden beri yapılıyor. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok bu nedenle” diye konuştu.

Emir, AKP’nin yargı kararıyla resmi olarak "CHP Genel Başkanı" sıfatını kullanan Kılıçdaroğlu'nun, Meclis başkanlığına yaptığı başvuruya ilişkin de “Benim baktığım yer sonuç olarak 100 yıllık partinin buradaki geleneği, iç yönetmeliği, tüzüğüdür. Buna baktığınızda da zaten durum son derece açık. Bu nedenle bizim açımızdan bir tartışmaya yer yok” dedi.

'Sarayın CHP'sini yaratmaya çalışanlar...'

Dün CHP Genel Merkezi önünde bir buluşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada "Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin, sarayın karşısında el pençe diban duranların bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Çaba, bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez" ifadeleri dikkat çekmişti. "Özür borcu" olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Emir'e Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ" açıklamaları hatırlatılarak “Dün Kılıçdaroğlu FETÖ, ajanlık tartışmasını gündeme getirdi. Üzerinize alındınız mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu soruldu. Emir ise şu yanıtı verdi: