Kılıçdaroğlu cephesinden 'tasfiye' sinyali: 'İki başlılığa izin vermeyiz'

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Mahkeme kararıyla CHP Genel Merkezi’nde şekillenen “mutlak butlan” yönetiminin Merkez Yönetim Kurulu bugün toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda, salı günü yapılması planlanan CHP Grup Toplantısı, seçilmiş yönetimle temas kurmak üzere oluşturulacak diyalog heyeti ve 4-5 Kasım 2023 sonrasındaki ihraçların iptaline ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu’nun yazısı ele alındı.

Grup toplantısı için hazırlık iddiası

Edinilen bilgilere göre toplantıda en çok tartışılan başlıklardan biri salı günkü Meclis grup toplantısı oldu. Bazı milletvekillerinin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında konuşma yapması için hazırlık yürüttüğü ileri sürüldü.

Kılıçdaroğlu ekibinden kaynaklar, “Aslında hukuki anlamda Kemal Bey’in konuşmasının önünde bir engel yok. Biz karşı karşıya gelmeyi istemiyoruz. Bu nedenle diyalog kuracağız” değerlendirmesinde bulundu.

Grup başkanvekilleri gündeme geldi

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yönetimiyle çalışan grup başkanvekillerinin görevden alınacağı iddialarının da ele alındığı öğrenildi.

Yönetim içindeki kaynaklar, bu başlığın toplantıda konuşulduğunu ancak görevden alma yönünde bir karar alınmadığını belirtti.

‘İki başlılığa izin vermeyiz’ çıkışı

Mahkeme kararıyla göreve gelen yapının temsilcileri, il başkanlarının görevden alınmasının resmi gündem olmadığını savundu. Buna karşın bazı yerel yönetimler için tasfiye sinyali verildi.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, “Kemal Bey’e çok ağır sözler söyleyenler var. 81 il başkanının tamamı için bir tasarruf olmaz ama bazı isimler için görevden alma yetkisini Kemal Bey kullanabilir. Bu Kemal Bey’in tasarrufunda” ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

CHP Genel Başkanı’nın halen Kılıçdaroğlu olduğunu savunan yönetim çevreleri ise “Partide iki başlılığa izin vermeyiz” diyerek seçilmiş yönetimi hedef aldı.

Seçilmiş yönetimle temas için heyet

Toplantıda, seçilmiş CHP yönetimiyle temas kurmak üzere bir diyalog heyeti oluşturulduğu da bildirildi. Bazı yönetim kurulu üyelerinin koordinasyonunda yürütülecek heyetin ilerleyen günlerde genişletilmesinin planlandığı kaydedildi.

Taraf avukatlarının da bir araya gelerek krizin hukuki boyutunu ele alacağı ileri sürüldü.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun tepkileri dindirmek amacıyla çevresine “pozitif dilden vazgeçmeme” yönünde telkinde bulunduğu da iddialar arasında yer aldı.