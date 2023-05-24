Kılıçdaroğlu: Cehennemin kapılarını kapatacağız

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin Zafer Partisi ile yürüttüğü görüşmelerin sonucunu ortak açıklamayla duyurdu. Zafer Partisi, cumhurbaşkanlığının ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Protokolün ardından Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan Sinan Oğan'ın kullandığı ve çok konuşulan "Cehennemin kapılarını kapatacağız" sözleriyle Twitter'dan bir paylaşım yaptı.