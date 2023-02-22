Kılıçdaroğlu: Çadır sorununu çözemiyorlarsa bıraksınlar biz çözelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Şubat günü 3 dakika arayla meydana gelen 6,4'lük ve 5,8'lik depremlerin ardından tekrar Hatay'a gitti.

Hatay'ın demografisini değiştirme yönündeki bütün çabaları dikkate almak zorunda olduklarını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hatay gerçekten demografik açıdan da dikkat edilmesi gereken bir kentimiz. Bu çerçevede de ben ülkeyi yönetenlere seslenmek ve onları uyarmak isterim. Bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini de ifade etmek isterim. Bu bağlamda deprem dolayısıyla Hatay'dan ayrılıp komşu illere veya Türkiye'nin değişik illerine giden, bütün Hataylı kardeşlerime burası sizin yuvanız buraya umarım kısa süre içerisinde dönersiniz ve yine bir Hataylı olarak Hatay'ın kültürünü bütün dünyaya geçmişte tanıttığınız gibi bundan sonra da tanıtmış olursunuz."

'Çadır sorununu nasıl çözemiyorlar?'

Kırsal bölgelerde kalanlar olduğunu, onların da sorunları olduğuna dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, çadır sorununun 17 gün geçmesine rağmen çözülemediğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gittiğim her yerde, arabadan indiğim her yerde, önüme çıkan herkes çadır sorunundan söz etti. Bir çadır bulamıyoruz, çadır alamıyoruz, diyorlar. Kişiler, çadır kentlerde değil; evlerine yakın mahallelerde, yerlerde, çadırlarda yaşamak istiyor. Çünkü binaları yıkılmamışsa binalarında eşyaları var. Dolayısıyla bir şekliyle bu sorunu aşmak istiyorlar. Çadır sorunu için ben tekrar Hatay'dan bu ülkeyi yönetenlere seslenmek istiyorum. Ya Allah aşkına siz koskoca Türkiye'de nasıl olur da bir çadır sorununu çözemezsiniz? Nasıl olur da bir çadır sorununu çözemiyorsunuz? Efendim çadır sorununu çözdük, diye ortalıkta geziyorsunuz. Gelin, vatandaşı bir dinleyin. Vatandaş size ne söylüyor? Bir bakın bakalım. Daha önce çağrı yapmıştık, aynı çağrıyı tekrar yapıyorum. Türkiye'de çadır üreten fiyatı ne olursa olsun, 'Evet, biz çadır üretiyoruz, istediğiniz çadırları size vereceğiz' diyorsa herhangi bir sanayici, herhangi bir üretici çadırların tamamını satın alıp deprem bölgelerine göndermeye hazırız. Çözemiyorlarsa bıraksınlar biz çözelim. 'Çadır' dediğiniz bir bina yapmak değildir ki. Dolayısıyla bu sorun hala temel bir sorun olarak önümüzde duruyor. Havalar ısınacak, bundan sonra daha farklı sorunlar çıkacak. Dolayısıyla iktidarın bu konuda çok daha hızlı davranması lazım. Hızlı hareket etmesi lazım ama kentin dokusuna, kentin kültürüne, kentin tarihine dikkat ederek, onları tahrip etmeden yol alması gerekiyor."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından Hatay'dan ayrıldı.