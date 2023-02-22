Kılıçdaroğlu Hatay'da: 'İyi ki yerel yönetimler var'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte deprem bölgesi Hatay’ın Defne ilçesini ziyaret etti. Deprem bölgesine üçüncü kez geldiğini dile getiren Kılıçdaroğlu bütün belediye başkanlarına ve çalışanlarına teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu depremin 17. gününde su sorunun hâlâ çözülmediğini, çadır ihtiyacının hâlâ tümüyle karşılanmadığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu "Çadır ihtiyaçlarının giderilmesi için de belediye başkanı arkadaşlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Maalesef sadece Hatay değil, diğer bölgelerde de çadır ihtiyacının yeteri kadar karşılanmadığını görüyoruz" dedi.

'Süratle yapılaşma sağlayacağız demek doğru değil'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın önemli bir konuya vurgu yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu "Hatay, gerçekten de kadim bir kentimiz; değişik uygarlıkların yaşadığı, değişik kültürlerin olduğu, olağanüstü güzelliklerin yaşandığı, güzelliklerin tarih boyunca da yaşatıldığı güzel bir kentimiz. Bu kente hemen ‘Süratle bir yapılaşma sağlayacağız’ demek, doğru değil" dedi.

"Elbette ki yeni yerleşim yerleri olabilir, yeni binalar yapılabilir ama kentin dokusunun, kentin kültürünün, kentin tarihi eserlerinin mutlaka korunması gerekiyor" diyen Kılıçdaroğlu "Kültür Bakanlığı, belediye başkanlıkları, burada yaşayan kadim kültürün sahibi olan sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, üniversitelerle iş birliği yapılarak Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Bunun için de her türlü fedakarlığı yapmaya biz hazırız. Yeter ki Hatay ayağa kaldırılsın" diye konuştu.

'Bu kentten vazgeçmeyin'

Hataylı çocuklara ve gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu "Hatay, sizin annelerinizin, babalarınızın, dedelerinizin yaşadığı kadim bir kent. Bu kentten vazgeçmeyin. Bu kente gelin. Kent, olağanüstü güzellikleri bağrında barındıran bir kent. Biz de elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz, Hatay’ın ayağa kaldırılması için. Elbette ki sadece Hatay değil, biz Kahramanmaraş’ın da Adıyaman’ın da deprem yaşayan hemen hemen bütün kentlerin de sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.

'İyi ki yerel yönetimler var'

Kılıçdaroğlu "Belediye başkanlarımız, en küçüğünden en büyüğüne kadar fedakarca çalışıyorlar. Zaman zaman engellemeler olmasına rağmen engellemeleri aşıp halka hizmet etmeyi sürdürüyorlar. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim; iyi ki bu ülkede yerel yönetimler var. Yerel yönetimler olmasaydı tablo çok daha vahim bir süreci bize yaşatabilirdi. Yerel yönetimler imkanlarıyla, deneyimli personeliyle, araçlarıyla deprem bölgesine süratle intikal ettiler ve pek çok yarayı sarmaya çalıştılar. O nedenle hiçbir ayrım yapmaksızın, sadece CHP’li belediyeler için söylemiyorum, bütün belediye başkanlarına verdikleri hizmetler dolayısıyla gerçekten yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti. Ziyarette Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yer aldı.