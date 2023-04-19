Kılıçdaroğlu büyükelçilerle buluştu: 'Suriye'de barışı istiyoruz'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçiler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Coğrafyamızın bir huzur dağıtan bir coğrafya değil üzüntüleri dağıtan bir coğrafya gibi durduğunu da biliyoruz.

Milyonların korunduğu bir yer haline geldiğimiz ülkemiz. Suriye'de barışı istiyoruz. Bunun yolunun ve yöntemlerinin bulunması gerekir. Dış politikanın sorun çözen yönünü de görmüş olacağız. Avrupa Birliği'ne üyelik temel hedefimiz.

Sudan'daki çatışmaların barış yoluyla çözülmesini isteriz.

Avrupa ile vize sorununu çözmek istiyoruz.

Türkiye terör konusunda en büyük bedeli ödeyen ülkedir. Dolayısıyla terör konusunda bütün dünyanın beraber hareket etmesi ve sonlandırılması gerekmektedir.

Benim söylediklerim bir insanlık sorunu. Sorunların çözümünde en azından istişare yapabiliriz."