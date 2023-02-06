Kılıçdaroğlu: Büyük bir sorunla karşı karşıyayız, Türkiye olarak seferber olmalıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklamada bulundu.
"Büyük bir sorunla karşı karşıyayız" diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye güçlü bir ülkedir. Yaralarını saracaktır Türkiye" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:
- CHP'li belediyeler olarak 700 araç gönderdik, gıda, yardım ve ısınma malzemeleri gönderildi.
- Belediye başkanlarını ve valileri aradım. Başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Gün hepimizin ortak çalışma ve mücadele etme günüdür. Bunu belediye başkanlarımıza ilettim.
'Türkiye olarak seferber olmalıyız'
- AKP'li vekilin ve ailesinin enkaz olduğunu duydum Sayın Elitaş'ı aradım. Bilgi aldım
- Veli Ağbaba'yı aradım ne olursa olsun o insanları otele yerleştirelim dedim. Otellerin çoğunun yıkıldığını söyledi.
- Türkiye olarak seferber olmalıyız, oluyoruz aslında.
'Yaralarını saracaktır Türkiye'
- Büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Telefon hatlarına çok sayıda yardım talebi geliyor, bu talepleri AFAD'a iletiyoruz.
- Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. Türkiye güçlü bir ülkedir. Yaralarını saracaktır Türkiye.