CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü Diyarbakır programını iptal etti. Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşları ve patronlarla bir araya gelmesi bekleniyordu.

CHP Genel Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, geniş kapsamlı olmayan ziyaretin ileri tarihe ertelenmesine, Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki bir görüşmesi ve katılması gereken bir program neden oldu.

Öte yandan sosyal medyada yayılan ‘suikast ihbarı‘ iddialarını da yalanlayan Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Deniz Demir, Diken'den Altan Sancar'a yaptığı açıklamada iddiaların asparagas olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Diyarbakır ziyareti geniş kapsamlı değildi. Genel başkanımız Ankara’da bir programa katılmak durumunda. Fakat ilerleyen tarihte Diyarbakır’a geniş kapsamlı bir ziyaret düzenlenecek.”

CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer de Kılıçdaroğlu’nun kısa programına katılmak isteyen çok sayıda yurttaş ve STK olduğunu ve bu nedenle programın ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.