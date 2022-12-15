Kılıçdaroğlu: Bu kadar harama tamah eden anlayış nasıl iktidar olabilir, aklım almıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin yaptığı açılış töreninde bir konuşma yaptı.

"Biz her yerde ve ortamda adaleti, hukuku savunuruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bizim en büyük özelliğimiz, hesap vermekten çekinmeyiz, halkımıza hesap vermeyi onur kabul ederiz. Bunları düşünmeyenlerin hedefi haline geliyoruz. Kentin rant yarattığını hepimiz biliriz, bizim ailemizin temel hedefi o rant o kentte yaşayanlarındır, bir çıkar odağının değildir. Diyorlardı ki İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder, hala bunun acısını çekiyorlar" ifadesini kullandı.

Yargıyı etkileyen, parlamentoyu etkisiz hale getirenlere karşı kendilerine düşen büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Milletin vekilleri tutuklandı, mücadelesini verdik, beraat etti hepsi. İstanbul'u kaybetmenin acısını hala hissediyorlar. İstanbul'un rantına doymadılar, bu kadar harama tamah eden anlayış nasıl iktidar olabilir, aklım almıyor" diye konuştu.