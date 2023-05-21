Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada" ifadeleriyle paylaştığı videoda, "Vatanını seven sandığa gelsin" ifadesini kullandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.

Seçmenlere sandığa gitme çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, videoyu "Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada... Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın! Her yerde anlatın! Vatanını seven sandığa gelsin" notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu, seçmene şu sözlerle sesledi: "Sen beni sen de sevmesen de kabulüm ama Vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi, 10-20 milyon dahası mı gelsin? Unutma, o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin."