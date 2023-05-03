Kılıçdaroğlu: Beşli Çete'nin yurt dışına götürdüğü paraları da biliyorum

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile Ordu mitinginde yurttaşlarla buluştu.

Burada ilk sözü alan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bunlarda kazanmak için her yol mübah anlayışı var. İftira yalan var ve bundan vazgeçmiyorlar. Devletin en üst tepesinden siyasi yol arkadaşlarına varıncaya kadar, yalanın ve iftiranın ortağı oldular. Millete 'hırsız' dediler. Peki ne oldu? Yargılama yaptılar, soruşturma açtılar. Bir tek kişi hakkında bir tutuklama olmadı. Devletin en üst tepesinden siyasi yol arkadaşlarına varıncaya kadar, bu yalanın ve iftiranın ortağı oldular.

Bu seçim sadece bir seçim değil. Partilerin yarıştığı bir seçim değil. Bu seçim geleceğimizin seçimi. Bu seçim burada gördüğümüz pırlanta gibi genç kardeşlerimin seçimi. Onların geleceğinin seçimi."

Yavaş'tan Bozdağ'a 'şampanya' yanıtı

İmamoğlu'nun ardından söz alan Mansur Yavaş, 3 kişiyi işkence ile katleden bir Hizbullahçının cezasının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile kaldırıldığını anımsatarak, "Ankara'da 3 tane Müslümanı işkence yapıp öldüren Hizbullahçı şahıs, tahliye ettiler" diye konuştu.

Yavaş, İHA ve SİHA'larla ilgili sözlerini keserek paylaşan AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a "Kasları beyninden fazla gelişmiş troll bir milletvekili" sözleriyle tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" sözlerine tepki gösteren Yavaş, "İsteyen istediği gibi kutlar sanane" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Söz veriyorum, kamplaşma, kırınganlık olmayacak

Daha sonra kürsüye Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlk kez sandığa gidip oy kullanacak olan gençler bütün umudum, bu ülkenin geleceği size bağlı. Beşli çetenin yurt dışına götürdüğü paraları da biliyorum. 418 milyar doları 22 yılda götürdüler. 418 milyar doları getireceğim ve bu ülkenin halkına vereceğim. Beşli çetenin yanında uyuşturucu baronlarıyla da kol kola geziyorsun, ben onun da farkındayım. Benim için önemli olan bizim insanımızdır. Bizim insanımızın alın teridir ve onun kazanması lazım. Tarım için Güney Amerika'ya gidiyorlar. Kendi ülkesinden haberi yok. Söz verdim alınteri dökenin emeğinin karşılığını son kuruşuna kadar vereceğim. Fındık ne olursa olsun karşılığı 4 dolar eşittir Türk lirası olacak. Söz veriyorum, kamplaşma, kırınganlık olmayacak. Kucaklaşacağız. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım"