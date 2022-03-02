Kılıçdaroğlu Başbakan adayını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de katıldığı programda "başbakan" adayını açıkladı.

"Herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Ancak henüz adayın kim olacağı liderler arasında konuşulmadı, sadece ilkeler konuşuluyor. Liderler 'siz olun' derse ben aday olurum" diyen Kılıçdaroğlu, "İğneyle oya işlemek gibi, 6 lider oturup düşünecek. Sonuçta bir gelecek inşa ediyoruz ve karşılıklı güven şart. Cumhurbaşkanı adayının devlet aklını bilmesi, devlet deneyiminin olması lazım. Çünkü belli bir süre devleti yöneteceksiniz ve yönetirken ittifak bileşenlerini gözardı edemezsiniz. Başbakan adayımız da var, Meral Akşener. 'Talibim' dedi. Bütün bunları düşünüp hareket etmek zorundasınız" ifadesini kullandı.