Kılıçdaroğlu bankada kaç avrosu olduğunu ve nereden geldiğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da bir çiftçinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı tazminat davalarını hatırlatması üzerine açıklamalarda bulundu.

"O davaların hiçbir önemi yok. Ben onların tamamını kazanıyorum. Ben hak temelli mücadelemi yaparım ve sürdürürüm, o davaların da tamamını kazanacağım. En son kaybettiğim bir davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kazandık. 13 bin euro ödediler bana. Böylece bankada 13 bin eurom var" diyen Kılıçdaroğlu, "Özellikle Türk lirasına çevirmedim. Onu Erdoğan her gördüğünde Hazineye verdiği zararı görsün diye" ifadesini kullandı.