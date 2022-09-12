Kılıçdaroğlu: Az kaldı, eğitim politikalarını yeniden yapılandıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaz tatilinin ardından ders zilinin yeniden çaldığı bugün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın eğitim politikasını eleştirdi.

Öğretmen ve öğrencilere seslenen Kılıçdaroğlu, “Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız!” dedi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda… Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız!

Öğretmenlerimizi ayrıştıran, öğrencilerin gözünde statüsünü farklılaştıran uygulama ve maruz kaldığı haksızlıklara rağmen onurla mesleğini icra eden öğretmenlerimize şükran borçlu olduğumuzu ifade ediyor; tüm öğrencilere 2022-2023 Eğitim ve Öğretim döneminde başarılar diliyorum."